تغلب شباب قسنطينة على مولودية الجزائر بنتيجة (2-0)، في لقاء متأخر عن الجولة الـ23 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، جمع بينهما عشية اليوم الأربعاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجلت أهداف المباراة من طرف بن شريفة (د 37) وبلقاسمي (د 40) لصالح الشباب القسنطيني.

بعد هذا الفوز، يرتقي شباب قسنطينة للمركز السابع بمجموع 36 نقطة، بينما تبقي المولودية في الصف الرابع بـ 39 نقطة.

وسيخوض "السنافر" آخر لقاء متأخر لهم يوم الاثنين المقبل ضد شباب بلوزداد بملعب 20 أوت (الجزائر).

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 46 26

2. نادي بارادو 45 26

3. شبيبة القبائل 43 26

4. مولودية الجزائر 39 26

5. وفاق سطيف 38 26

6. شبيبة الساورة 37 25

7. شباب قسنطينة 36 25

8. نصر حسين داي 35 26

--. أ. برج بوعريريج 33 26

10. شباب بلوزداد 30 25

--. جمعية عين مليلة 30 26

12. دفاع تاجنانت 29 26

13. مولودية وهران 28 26

--. أولمبي المدية 28 26

15. مولودية بجاية 26 26

16. اتحاد بلعباس 23 25