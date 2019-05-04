سيكون نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 عربيا خالصا، بعدما نجح كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في تجاوز عقبة من تي بي مازمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي على التوالي.

وحسم نادي الترجي الرياضي التونسي مقعده في النهائي عقب الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وكانت مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح نادي الترجي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

بدوره تأهل نادي الوداد البيضاوي المغربي إلى النهائي عقب التعادل السلبي خارج الديار أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق الوداد في المباراة التي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.