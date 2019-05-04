فاز اتحاد بلعباس على شبيبة الساورة 1-0 اليوم السبت بملعب 24 فبراير 1956 لحساب تسوية رزنامة البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الـ24.

سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب خالي في الدقيقة 50 لاتحاد بلعباس.

وبفضل هذا الفوز الثمين يلتحق اتحاد بلعباس بمولودية بجاية في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة فيما تبقى شبيبة الساورة في الصف السادس بمجموع 37 نقطة.

اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة 1-0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 46 26

2. نادي بارادو 45 26

3. شبيبة القبائل 43 26

4. مولودية الجزائر 39 26

5. وفاق سطيف 38 26

6. شبيبة الساورة 37 26

7. شباب قسنطينة 36 25

8. نصر حسين داي 35 26

9. أ. برج بوعريريج 33 26

10. شباب بلوزداد 30 25

--. جمعية عين مليلة 30 26

12. دفاع تاجنانت 29 26

13. مولودية وهران 28 26

--. أولمبي المدية 28 26

15. مولودية بجاية 26 26

-- . اتحاد بلعباس 26 26