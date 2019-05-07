قلب ليفربول الإنجليزي تخلفه بثلاثية ذهابا امام برشلونة الإسباني وصعقه برباعية نظيفة إيابا على ملعب انفيلد اليوم الثلاثاء ليبلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا.

ونجح ليفربول في انجاز المهمة بثنائية لكل من البلجيكي ديفوك أوريجي (7 و79) والهولندي جورجينيو فاينالدوم (54 و56).

وسيلتقي ليفربول في النهائي المقرر في الأول من يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي اتلتيكو مدريد الإسبانيي مع الفائز من المواجهة الأخرى يوم الأربعاء بين أياكس امستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي (1-صفر ذهابا).

وكان برشلونة ضحية ريمونتادا أيضا الموسم الماضي عندما تقدم على روما 4-1 على ملعبه ذهابا قبل أن يخسر صفر-3 إيابا في ربع النهائي.