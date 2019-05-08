يشارك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، في أشغال ندوة تطوير كرة القدم الخاصة بالفيفا، المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة يومي 7 و 8 ماي.

وأفادت الاتحادية الجزائرية "فاف" اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي، أن هذه الندوة المنظمة من قبل الاتحادية الدولية لكرة القدم(فيفا)، بالتنسيق مع الاتحادية البرتغالية لكرة القدم، تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات ومناقشة برنامج الدعم المالي للفيفا المعروف بـ "برنامج فوور وارد"، على حد توضيح الاتحادية.

وأوضح نفس المصدر، أن هذا الملتقى سيكون فرصة للاتحادية البرتغالية لكرة القدم، لتقديم وعرض خطتها الإستراتيجية، المرتبطة بالجانب الفني وبرمجة زيارة المركز الفني لكرة القدم بالإضافة إلى مناقشة و دراسة عدة نقاط أخرى مرتبطة بالكرة المستديرة.

وخلص بيان الفاف، إلى الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة تعرف مشاركة رؤساء اتحاديات كل من المغرب، تونس، ليبيا ومصر، بالإضافة إلى فيرونموسينغو أومبا، المدير الإقليمي لتطوير كرة القدم في إفريقيا.