اختير اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر كأحسن لاعب لنادي أمبولي هذا الموسم، حسب ما أعلنه النادي الإيطالي الناشط ضمن الدرجة الإيطالية الأولى لكرة القدم، على موقع للتواصل الاجتماعي "تويتر".

ونال اللاعب السابق لنادي "أرسنال" الإنجليزي هذه الجائزة نظير المجهودات الكبيرة التي بذلها طوال الموسم الكروي، متقدما في الترتيب، الهداف كابوتو (15 هدفا) الشاب الإيفواري حامد طراوري البالغ من العمر 19 سنة، الذي سيغادر الفريق نهاية الموسم باتجاه فيورنتينا.

وصرح بن ناصر البالغ من العمر 21 سنة، على موقعه الشخصي "تويتر"، أنه فخور بالحصول على هذه الجائزة، مقدما الشكر للنادي والأنصار وزملائه في الفريق.

ويرغب بن ناصر الذي أدى موسما استثنائيا مغادرة النادي بعد ضمان البقاء للفريق ضمن الدرجة الأولى حيث ترغب عدة أندية إيطالية وأوروبية ضمه إلى صفوفها.