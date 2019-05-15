تفاجأ محسن، الخميس الماضي، برفض الهلال الأحمر الجزائري بمدينة تيزي وزو، استلام كمية من الألبسة، جزء منها جديدة وأخرى مستعملة. المواطن المذكور استقبله شاب وشابة أمام مدخل مقر هذه الهيئة التضامنية، وحين علما بفحوى الهبة لم يجهدا نفسيهما عناء تفسير الأمر مكتفيان بالقول ”لا نتسلم الألبسة وهذا قرار الرئيس”، ورغم إلحاح المحسن على معرفة السبب أو السند القانوني لهذا الرفض، إلا أنه لم يتلق أي توضيح. فهل أصبح الهلال الأحمر الجزائري بتيزي وزو غنيا إلى درجة رفض ”رئيسه” استلام الهبات؟