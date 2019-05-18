أنهى الجناح الدولي الجزائري لناي لوهافر في صدارة ترتيب الممرّرين لبطولة الدرجة الفرنسية الثانية لكرة القدم، رفقة كيفن فورتون (تروا) وفرانك هونورا (كليرمون فيران) بتسع تمريرات حاسمة لكل لاعب عقب إسدال الستار على الجولة الـ 38 والأخيرة للمنافسة مساء أمس الجمعة.

ففي مباراته الأخيرة، انهزم نادي لوهافر بميدانه أمام لوريان (3-2)، حيث تألق فرحات خلال هذا اللقاء بمنح تمريرته التاسعة وتسجيل هدفه الخامس للموسم الكروي الجاري.

وكان اللاعب السابق لاتحاد الجزائر وراء 14 هدفا لفريقه، متقدما أليمامي قوري (11 هدفا و3 تمريرات حاسمة).

يذكر أن فرحات ابن مدينة برج منايل (شرق الجزائر العاصمة) قد توج الموسم الماضي بأحسن ممرر للدرجة الثانية بـ 20 تمريرة (رقم قياسي للدرجة الثانية).

وبانتهاء عقده في شهر جوان المقبل، قد يغادر فرحات نادي لوهافر باتجاه ناد من الدرجة الفرنسية الأولى، خاصة وأنه نلقى عروضا من هذا القسم الموسم الماضي.

ولم يستدع فرحات للمنتخب الوطني منذ قدوم جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية في أوت 2018 خلفا للناخب السابق رابح ماجر.