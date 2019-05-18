شهد كوكب الأرض، يوم 18 ماي الجاري، ظاهرة فلكية مميزة ينتظرها الملايين، وتعرف باسم "Full Flower Blue Moon".

وظهر القمر الكامل في السماء، وتميز بكونه الثالث من أربعة اكتمالات للقمر ستحصل في هذا الربيع، ويحمل اسم "القمر الأزرق" استنادا إلى تسميات القبائل الأمريكية القديمة الأصلية، التي كانت تُطلق على هذا القمر اسم قمر الزهرة الكامل "Full Flower Moon" لأنه يظهر في الربيع حيث تبدأ الأزهار بالتفتح، حيث لن يظهر باللون الأزرق، بل بدرا عاديا.

وعادة، لا تظهر سوى ثلاثة أقمار كاملة في موسم واحد، لذا يعد اكتمال القمر في 18 مايو إضافة مميزة تحدث كل عامين فقط.

والقمر الأزرق هذا هو البدر الثاني في شهر تقويمي، فالقمر يدور حول الأرض كل 27 يوما، لكن وضعية الأرض والشمس والقمر معا، جعلت الدوران كل 29.5 يوم، أي هناك 29.5 يوم بين القمر الكامل والبدر التالي، لذلك فمن غير المعتاد أن يظهر بدران في شهر واحد (30 يوما).