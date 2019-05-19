تأسفت إدارة نادي شبيبة القبائل في ردها عن بيان لإدارة اتحاد الجزائر حول مجريات اللقاء الذي جمع الكناري بأبناء سوسطارة السبت المنصرم فتحت من خلاله النار على رئيس النادي القبائلي شريف ملال و قالت أن لاعبيها قد تعرضوا للإعتداء و الشتائم، الذي عنونته بـ '' نعرف السيناريو "و إعتبرته غير مشرف لفريق مثل اتحاد الجزائر.

جاء في بيان لإدارة الشبيبة " أن التهجم بهذه الطريقة على أحد كبار النوادي الجزائرية و صاحب شهرة على المستوى القاري يعكس ضيق عقول لدى البعض في دار اتحاد الجزائر . بدا واضحا أن عودة الفريق الأكثر تتويجا على الساحة الوطنية الطموح لنيل اللقب الـ15 في تاريخه أفزع البعض على درجة لا توصف.

وأضاف البيان أن إيجاد ذريعة لتبرير الهزيمة يعكس وضع بائس و أنه سلاح الضعفاء العاجزين عن مواجهة أنصارهم بعد الهزيمة الذين سيشهدون بحفاوة الاستقابل الذي حظيوا به " ختم بيان إدارة نادي شبيبة القبائل بـ" نعرف السيناريو و ليس لدينا الوقت لتضييعه في اللعب قديمة في الزمن الحديث . شبيبة القبائل تتقدم . عائلة شبيبة القبائل مسيرين و أنصار عائلة واحدة موحدة و متضامنة في كل الظروف .شبيبة لقبائل نادي قلاكسي اثأر دائما غيرة الآخرين كما أنها مدرسة كبيرة لمدرسة الحياة "