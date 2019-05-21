رخصت بلدية تلمسان لشركة مختصة في إقامة وتنظيم المعارض التجارية بنصب خيم بالساحة المركزية للمدينة، مقابل جامع تلمسان الأعظم، وهو المكان الذي تعوّد فيه التلمسانيون على الالتقاء والانطلاق في مسيرات أسبوعية ظهيرة كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي، ما أعاد إلى الأذهان قضية سلالم البريد المركزي بالجزائر العاصمة وحجة اهترائها لمنع الحراك الشعبي من التظاهر فيه. المعرض التجاري، الذي سيستمر لمدة أسبوعين، سيغلق الساحة على المحتجين بداية من الجمعة المقبلة. يذكر أن بعض الشباب حاولوا منع صاحب المعرض من نصب خيمه، إلا أنهم تراجعوا عن ذلك انطلاقا من مبدأ سلمية المظاهرات والحراك، فيما أكد الشباب أنهم سيستمرون في حراكهم حتى تتحقق مطالبهم.