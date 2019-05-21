استرجع عناصر الدرك الوطني بولاية الجزائرالعاصمة 30 كلغ من الكيف المعالج ألقت بها الأمواج إلى شاطئ سركوفي ببلدية عين طاية، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم الثلاثاء .

و اوضح البيان أنه "بناء على معلومات، استرجع دركيو فرقة "سي الحواس" بولاية الجزائر العاصمة طردا يحتوي على 30 كلغ من الكيف المعالج ألقت به الأمواج إلى شاطئ سركوفي ببلدية عين طاية".

و أوقفت عناصر فرقة أمن الطرقات بخراطة هي الأخرى شخصا (32 سنة) على متن شاحنة وبحوزته كمية من المنتجات الصيدلانية دون فواتير وذلك أثناء أداء خدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 09،الرابط بين بجاية وسطيف.

وبناء على معلومات، أوقفت عناصر فرقة "الحوش" على مستوى نقطة مراقبة، نصبت على الطريق الولائي رقم 36 الرابط بين بسكرة وخنشلة، وبالضبط في وسط مدينة الحوشي شخصين على متن شاحنة وبحوزتهما 2.715 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع

مهربة في الوقت الذي أوقف فيه دركيو ولاية تبسة شخصا على متن مركبة وهو بصدد نقل 450 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ومهربة.

وتمت هذه العملية ،أثناء أداء خدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بئر العاتر و الشريعة،

والواقع في الدائرة البلدية لعقلة المالحة.

وحسب ذات المصدر دائما فقد أوقفت عناصر فرقة الدرك الوطني "الحوضين" بولاية المدية ، شخصين على متن شاحنتين مبردتين وبصدد نقل نحو 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك ،مضيفا أن عناصر فرقة الدرك الوطني لعين دزاريت بولاية تيارت أوقفت شخصا بصدد نقل 120 قنطار من الطحين على متن شاحنة دون فواتير أو سجل تجاري.

وبناء على معلومات وبموجب أمر بالتفتيشي أوقفت عناصر فرقة الدرك الوطني للرصفة بولاية سطيف شخصا يبلغ من العمر 26 سنة وحجزت بمسكنه الواقع ببلدية الرصفة 25 قنطار من الشمة المقلدة وآلة طحن.