اتخذ المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قرارا يجبر الأندية المؤهلة لتمثيل الجزائر خارجيا باختيار منافسة واحدة فقط.

وكتبت "الفاف" في منشور على صفحتها الرسمية في الفايسبوك أن "المكتب الفيدرالي المجتمع اليوم، قرر أنه ابتداء من الموسم المقبل، يحق لكل من الفائز بالبطولة، الوصيف، صاحب المركز الثالث والفائز بالكأس لعب منافسة خارجية واحدة فقط، مع منح أسبقية للمنافسات القارية".

ويبدو أن الحادثة الأخيرة بين نائب رئيس الاتحاد العربي محمد روراوة وعضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول بأبو ظبي ألقت بظلالها على العلاقات بين "الفاف" والهيئة العربية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم سعى إلى جذب أكبر الأندية العربية بعد إعادة بعثه للبطولة الموسم الماضي، وذلك برصد مكافآت مالية مغرية، وتوجيه دعوات لأندية المقدمة في الدوريات العربية بعدما كانت هذه الأخيرة تتجنب المشاركة فيها مفضلة المنافسات الإفريقية والآسيوية.

وكان ناديا اتحاد الجزائر ووفاق سطيف قد شاركا في النسخة الماضية من البطولة رغم ارتباطاتهما الإفريقية آنذاك، حيث باتت الأندية الجزائرية مجبرة على اختيار منافسة واحدة فقط مع منح الأفضلية للمنافسات القارية على المنافسة العربية حسب بيان "الفاف".