جرت عملية بيع حصة تذاكر أنصار شباب بلوزداد لنهائي كأس الجزائر لكرة القدم ضد شبيبة بجاية، المبرمج بعد غد السبت بالبليدة (سا 17:00)، في فوضى عارمة يوم الخميس على مستوى شبابيك ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وتوافد أنصار شباب بلوزداد بداية من الساعات الأولى ليوم الخميس للظفر بمكان متقدم ضمن الطوابير، وهناك من قضى الليلة في العراء أمام جدران الملعب أملا في اقتناء تذكرة لحضور الموعد النهائي الحادي عشر مع كأس الجزائر في تاريخ الشباب البلوزدادي، وهو ما أثار حفيظة هؤلاء "المهوسين" بكرة القدم وبألوان فريق "أبناء لعقيبة".

وعبر المشجعون عن استيائهم من الأمور التنظيمية لعملية بيع التذاكر التي أشرفت عليها الشركة المالكة لنادي شباب بلوزداد.

ورغم الجمهور الغفير الذي اكتظت به الطوابير الطويلة، انتظر القائمون على العملية بمعية أعوان الملعب إلى حدود الساعة 9:30 لبدء عملية البيع التي طرحت فيها 11 ألف تذكرة على مستوى 3 شبابيك فقط بسعر 500 دج، وهو ما تسبب في تدافع بين الأنصار المحشورين في سلسلة ضيقة طويلة، لتنجر عنه بعض حالات الإغماء ضمن صفوف أنصار الشباب في ظل الزحام وارتفاع درجة الحرارة.

و دوما في الحديث مع جماهير الشباب, أكد "عمي" حبيب الستيني, الذي افتخر بمشاهدته جميع نهائيات شباب بلوزداد في الكأس منذ عام 1966 أن "سبب هذه الفوضى هو اختيار ملعب البليدة, فأنصار الشباب متواجدين في كامل القطر الوطني وحصة التذاكر لا تكفي. وحتى اختيار ملعب 20 أوت لا يلائم لبيع التذاكر وكان الأجدر بهم نقل العملية على مستوى شبابيك ملعب 5 جويلية".

وتذمّر الأنصار الذين اقتنوا التذاكر بعد انتظار طويل من ثمن التذكرة، ليقول بعضهم معربا عن عدم رضاه: "اشترينا التذاكر بصعوبة بالغة وبثمن 500 دج الذي يعد باهظا مقارنة بالخدمات التي يوفرها ملعب البليدة، فهناك المدرجات مكشوفة أمام أشعة الشمس ولا توجد محلات لبيع الأكل ولا مُصلّى".

وكان مدير الشباب والرياضة للبليدة، جعفر نعار، قد أفاد في وقت سابق من اليوم أنه "تقرر ولأول مرة فتح، على مستوى الملعب، نقاطا لبيع المأكولات الخفيفة وكذا المشروبات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

ونفذت جميع التذاكر من الشبابيك في حدود منتصف النهار والنصف، مع امتناع ممثل شركة "مدار" المالكة لنادي شباب بلوزداد من التصريح لوسائل الإعلام حول تفاصيل عملية البيع.

وليس ببعيد عن محيط الملعب، انطلقت عملية إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء بداية من ضعف السعر أي من 1000 دينار جزائري إلى غاية 2000 دينار.