علقت "الفيفا" اليوم الخميس على توقيف السلطات الفرنسية لرئيس الاتحادية الإفريقية لكرة القدم أحمد أحمد للتحقيق معه بشأن تهم فساد.

وأورد الاتحاد الدولي في بيان أنه "أخذ علماً بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشدّد الفيفا على أنه ليس على اطلاع على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالباً من السلطات الفرنسية "أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها (الفيفا) ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

ونشرت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الالكتروني اليوم أن الملغاشي أحمد أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفاً للكاميروني عيسى حياتو الذي حكم "الكاف" لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقراً لها.

وكان أحمد أحمد موجوداً في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيساً للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.