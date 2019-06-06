ذكرت تقارير صحفية أن إيدن هازارد سينضم من تشلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 112 مليون دولار، فضلا عن البنود الإضافية في العقد بين الناديين.



وأوردت صحيفة "آس" الرياضية اليومية الإسبانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تشلسي وافق بالفعل على عرض تقدم به النادي الملكي لشراء اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما.



وأوضحت الصحيفة أن هازارد، الذي يتدرب مع منتخب بلجيكا قبل مواجهة كازاخستان في تصفيات بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع المقبل، أحيط علما بالتفاصيل، وربما يتم الإعلان عن صفقة الانتقال خلال وقت قصير.