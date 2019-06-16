يرى نجم الوسط الفرنسي بول بوغبا أن الوقت ربما قد حان للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعيا وراء مواجهة "تحديات جديدة".

وبعد تجربة أولى غير موفقة، عاد بوغبا (26 عاما) إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون دولار، وسجل 24 هدفا، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين، لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجماهير بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان.

وخرج اللاعب الفرنسي من حسابات المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصب في ديسمبر الماضي، كما عانى في بعض الوقت تحت قيادة المدرب الجديد أولي غونار سولشكاير.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأحد "هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير أيضا". وأضاف "بالنسبة لي لقد قضيت ثلاثة أعوام في مانشستر وأديت بشكل رائع، (هناك) بعض اللحظات الرائعة وبعض اللحظات السيئة مثل أي شخص ومثل أي مكان آخر".

وأوضح "بعد هذا الموسم وبعد كل ما حدث فيه، ومع كون موسمي هو الأفضل لي، أعتقد ربما أن هذا الوقت مناسب بالنسبة لي لمواجهة تحديات جديدة في مكان آخر، أفكر في هذه المسألة".

وربطت التقارير الإعلامية بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان الذي لا يخفي إعجابه باللاعب.غير أن رغبة ريال مدريد قد تصطدم بتحركات يوفنتوس الذي يسعى لاستعادة نجمه السابق.

وتتوجه الأنظار حاليا إلى إدارة مانشستر يونايتد التي لن تفرط في خدمات اللاعب بسهولة وستطالب بمبلغ ضخم في حال موافقتها على رحيل بطل العالم مع منتخب فرنسا.