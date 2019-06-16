تفوق المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره لمالي بنتيجة (3-2), الشوط الأول (1-1), في لقاء ودي تحضيري, اليوم الأحد بملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة (قطر), ضمن استعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا -2019 بمصر (21 جوان-19 جويلية).



وافتتح منتخب مالي بوابة التهديف (د 20), قبل أن يُعدّل بغداد بُونجاح النتيجة عند الدقيقة (40) من الشوط الأول. وفي المرحلة الثانية تقدمت مالي مجددا في النتيجة (د 65), لكن يوسف بلاّيلي عدّل الكفة لصالح "الخُضر" من ركلة جزاء (د 75), ثم وقع المهاجم الدولي الجديد أندي دولور الهدف الثالث (د 81), مهديا الفوز للفريق الوطني.



وسبق لزملاء القائد رياض محرز, التعادل يوم الثلاثاء الفارط أمام بورندي (1-1), دوما في إطار تحضيرات فريق "محاربي الصحراء" بالعاصمة القطرية, تحسبا للعرس القاري الذي ستحتضنه مصر.



وتعد هذه المواجهة آخر خرجة إعدادية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي, قبل التوجه نحو العاصمة المصرية القاهرة, يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري.

ويتواجد "الخُضر" في المجموعة الثالثة رفقة كل من كينيا وتانزانيا والسينغال.



وفي الجولة الأولى المقررة يوم الأحد 23 جوان, من النهائيات الإفريقية, يلتقي زملاء سفيان فغولي بمنتخب كينيا, قبل مواجهة السنغال في 27 جوان ثم تانزانيا في الفاتح جويلية.