اعترف والي الجلفة، خلال اجتماع خصصه لتحضير برنامج موسم الاصطياف، بأن أبناء وأطفال الجلفة حرموا خلال السنوات الماضية من الذهاب إلى البحر، معتبرا أنه لا يعقل أن يستفيد 600 طفل فقط من الاصطياف مقابل ربع مليون متمدرس.

وطالب الوالي رؤساء الدوائر بضرورة أخذ أكبر قدر ممكن من الأطفال، خاصة المعوزين والفقراء، ضمن رحلات الاصطياف إلى شواطئ البحر، مضيفا أن الأموال متوفرة ولابد من إعطاء الأطفال حقهم، خاصة سكان البلديات الجنوبية والفقيرة. فهل يلتزم رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالتعليمة أم أنه سيتم حرمان الأطفال لصيف آخر؟