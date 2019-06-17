استغل الناقلون والتجار عزلة مركز امتحان البكالوريا للمترشحين الأحرار في بلدية بوثلجة بولاية الطارف وفرضوا أسعارا مضاعفة لخدمة النقل في الوسط الحضري من وإلى هذا المركز على مسافة تقارب الكلم الواحد، كما سارع بعض التجار إلى نفس الموقع المعزول لبيع “اللمجة” مقابل 400 دينار. ورغم شكاوى المترشحين إلا أن المصالح المعنية ظلت غائبة، بينما لم تأخذ مديرية التربية في الحسبان عزلة هذا المركز عن الوسط الحضري للتكفل بالممتحنين، خاصة أن هؤلاء قدموا من مختلف بلديات الولاية.