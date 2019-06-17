

نوه الجناح الجزائري والقائد الجديد للمنتخب الوطني، رياض محرز، بردة الفعل القوية لزملائه اثر فوزهم على منتخب مالي (3-2) مساء الأحد بالدوحة القطرية، في لقاء ودي تحضيري استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر 21( يونيو- 19 يوليو).

وصرح لاعب مانشستر سيتي الانجليزي لموقع "دي زاد فوت" "الآن نحن جاهزون، وكما سبق وقلت، كان علينا المرور إلى السرعة القصوى، وهو ما تحقق فعلا. لقد واجهنا فريقا قويا بلاعبيه المميزين. في إفريقيا لا يمكن السيطرة على مباراة من البداية إلى النهاية. واليوم أنجزنا العمل بشكل جيد بفضل المجهود المكثف، حيث هاجمنا وصدينا المرتدات واحتفظنا بالكرة وهو ما كلل بالفوز".

وبعد تعادل مع بوروندي (1-1) يوم الثلاثاء الفارط في لقاء ودي, انتزع "الخضر" فوزا هاما من الناحية المعنوية أمام "النسور" المالية, فيما سجل المهاجم الجديد أندي ديلور (مونبيليي/فرنسا) بداية موفقة بتوقيعه لأول هدف بعد دقائق من دخوله بديلا.

وأضاف محرز قائلا: "بدنيا نحن في أحسن حال. أما فيما يخص التحضيرات فإن المدرب أصر على المجيء الى الدوحة كون الطقس يتطابق مع مصر, وكان علينا التأقلم مع مثل هذه الظروف المناخية. وبعد ثمانية أيام من التربص, ارى أننا انسجمنا معها. كما سنصل الى القاهرة لإجراء تدريبات قبل أسبوع عن أول لقاء. وبعدها, ليس لدينا أي عذر أمام كينيا".

وتم إقحام محرز في المرحلة الثانية بدلا لمهدي عبيد في الدقيقة (61) من اللقاء الودي أمام مالي.

ويتوجه "الخضر" الى القاهرة يوم غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

ويتواجد الفريق الوطني ضمن المجموعة الثالثة رفقة كل من كينيا (23 يونيو) والسينغال (27 يونيو) وتنزانيا (1 يوليو).