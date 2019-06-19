أعلن ميلان، تعاقده رسميًا مع ماركو جيامباولو، المدير الفني السابق لسامبدوريا، ليتولى المهمة الفنية للروسونيري بداية من الموسم الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لميلان، أن النادي اتفق مع جيامباولو على قيادة صفوف الروسونيري بداية من 1 جويلية 2019 حتى 30 جوان 2021، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان ميلان قد أعلن رحيل جينارو جاتوزو، من منصب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم المنصرم، وبعد الفشل في التواجد بالمربع الذهبي في الدوري الإيطالي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.