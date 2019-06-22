خرج اليوم العشرات من مواطني ولاية ميلة في مسيرة هي الأولى من نوعها، احتجاجا على تردي أوضاع قطاع الصحة بالولاية و تراكمات لمشاكل جعلت الصحة في ميلة تدخل الإنعاش على حد وصف بعض المتظاهرين.

المسيرة شارك فيها مواطنون من عدة بلديات و بعض إطارات و موظفي القطاع الذين حملوا لافتات و رددوا شعارات تضمنت المطالبة برحيل مدير الصحة و الوالي أيضا، كما رددوا شعارات أخرى على غرار :" الصحة في ميلة، أشرب الزعتر، روح عند الراقي، شم الثوم، أشرب الشيح"، "عيينا من روح لقسنطينة"، "صحة ميلة في الإنعاش"، "يا مسؤول يا مسؤول اسمع شعبك واش يقول، رانا عيينا، رانا عيينا من المروح لقسنطينة".

المسيرة انطلقت من أمام مقر مديرية الصحة لتجوب شوارع المدينة ثم وقفة أمام مستشفى الأخوة مغلاوي قبل أن يتم التجمع أمام مقر الولاية.

و يذكر أن مواطني ميلة سئموا من التحويلات لأبسط سبب نحو قسنطينة.

المواطنون وعدوا بمواصلة الحراك كل سبت للتنديد بالفساد على مستوى القطاعات.