أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني وأسطورة فرنسا في كرة القدم، زين الدين زيدان، مساندته الكاملة للمنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا (كان) التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 19 جويلية المقبل.



واستغل زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة "إيكس أون بروفانس" الفرنسية، ليوجه رسالة تشجيعية لرفقاء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.



وقال زين الدين زيدان في التصريح الذي نشره موقع "أونز مونديال" الفرنسي: "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، ويقدم مردودا يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به".