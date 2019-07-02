يقوم مخبر نوفونورديسك، بالتكفل بمصاريف تكوين أطباء مختصين في طب الأطفال، تخصص أمراض الغدد أو ما يسمى بـ“ماغراب سكول”. ورغم أن التسجيل مفتوح للجميع، إلا أن اختيار المشاركين يتم بمحسوبية وانتقائية جعلت الأطباء المشاركين من الولايات الداخلية يفقدون الأمل في الاستفادة من هذا التكوين يوما ما. هذه الانتقائية التي تشرف عليها طبيبة أطفال في مستشفى مايو بباب الوادي، لها علاقات ونفوذ كبيرين بفضل فرد من عائلتها كانت رئيسة مصلحة. ولأن العلاقات مع المخابر الأجنبية ينتج عنها دفع أموال طائلة حتى تضمن بيع أدويتها، فأين هي مصالح وزير الصحة لوضع حد لهذه الممارسات.