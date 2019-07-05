* تظاهر مئات المواطنين في وسط مدينة الوادي في مسيرة سلمية حاشدة لجمعة الحراك العشرين المتزامنة وذكرى عيد الاستقلال. وجدد المتظاهرون عبر اللافتات والشعارات التي تصدح بها حناجرهم مطالب الحراك بتنحية العصابة كاملة بجذورها في كل الولايات وتغيير النظام سلميا وسط أجواء تحسس النصر القريب رغم حالة العطش والحرارة الشديدة التي فاقت 45 درجة مئوية. واعتبر هؤلاء الحراكيون في بعض الشعارات أن جمعة ذكرى عيد الاستقلال هي يوم مفصلي في تاريخ الجزائر لأنها تمثل استقلال الشعب منها " 5 جويلية 2019 استقلال الشعب..و5 جويلية 1962 استقلال الأرض " مشددين على استمرارية الحراك " خارجين خارجين في الجمعة العشرين" و مؤكدين على تحقيق الهدف الرئيسي " خارجين لإسقاط العصابة لا لإسقاط الأسعار" كما هاجموا الفاسدين في المنطقة وحلفاءهم" من أسباب الفساد في الوادي الشياتون والممثلون".

* احتفل المشاركون في المسيرة الـ20 في مدينة وهران، بالكاتب الكبير محمد مولسهول "ياسمينة خضرة" الذي شاركهم مظاهرة عيد الاستقلال. حيث خرج الكاتب لمشاركة سكان مدينته المسيرة وكان بصحبة زملائه السابقين في مدرسة أشبال الثورة. ولم ينزعج من كثرة طلبات المشاركين لالتقاط صور معه.

* "تيفو" رفعه المتظاهرون ببجاية اليوم

* استعمال الغاز المسيل للدموع بالبريد المركزي، إغماء عدد من المتظاهرين أدى إلى تدخل سيارة الإسعاف.

* واصل أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة خروجهم للجمعة العشرين على التوالي ، رغم موجة الحرّ الشديدة التي شهدتها الولاية وتزامن المسيرات مع عيد الاستقلال.ورفع أوفياء الحراك بقلعة الثامن ماي الأشم في جمعة الاستقلال والشباب كما سموها، رفعوا مطالب "ذهاب رموز النظام السابق "، "لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية "إلى جانب"مواصلة مكافحة الفساد ". جدد القالميون عزمهم على مواصلة الخروج في مسيرات الجمعة، داعين نظرائهم من المواطنين إلى تكثيف الخروج سلميا ، قائلين في أحد الشعارات" باش يتنحاو قاع ، لازم نخرجوا قاع". ودعت مسيرات جمعة الاستقلال والشباب إلى انتخابات نزيهة،ورحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ،ونور الدين بدوي وحكومته،مؤكدين في أحد الشعارات بالقول "غير الانتخابات النزيهة هي اللي تفريها". وكالعادة تعالت الحناجر عبر شارع سيوداني بوجمعة مردّدة" دولة مدنية ماشي عسكرية"، كما هتفوا بحياة الجزائر في عيد الاستقلال وأدّوا بعض الأناشيد الوطنية والثورية ، كما هتفوا مليا عبر مسار المسيرات بشعار حرّروا الجزائر "ليبيري لالجيري ،، ليبيري لالجيري". وجدّد الڨالميون شعار السلمية والإشادة بالجيش ، مع الرفض لقايد صالح، كما ردّواعلى قضية الراية بالقول في أحد الشعارات التي رفعت في المسيرات بالقول: "هدفنا الحرية ، لاتغيير الموضوع بالراية والهوية وانتحال الشخصية". وحرص المشاركون في المسيرة على سلميتها ، خاصة بعد مرور بعض الشباب بدراجاتهم النارية العملاقة وإطلاق العنان لمضخّمات الصوت بغية التشويش على المسيرات،حيث تدخل عقلاء لمنع المشاركين من التصرّف مع الشباب المشوشين حفاظا على السلمية المرفوعة منذ الـ22 فبراير الماضي والتي ستستمرّ برأيهم إلى غاية تحقيق المطالب و"تحرير الجزائر" من بقايا بوتفليقة ونظامه البائد. وكان من أبرز الشعارات التي حملها أوفياء الحراك القالمي في الجمعة العشرين ، شعار"حراكنا سلمي حضاري ، مرجعيته بيان 01 نوفمبر"و"الشّهيد خرّج فرنسا ، والحراك يخرّج أبناءها"

* خرج المئات من المتظاهرين في عاصمة ولاية المدية اليوم رغم حرارة الجو القاهرة، في الجمعة العشرين للحراك الشعبي هاتفين بالتمسك بالسلمية ومطالبين بالحرية لمجاهد الثورة بالمنطقة والولاية الرابعة التاريخية الرائد الأخضر بورقعة "حرية حرية لبورقعة..مدنية مدنية ماشي عسكرية"، وكان المتظاهرون قد احتشدوا أمام الولاية انطلاقا من ساحة المجاهد حمو المجاورة لينطلقوا في مسيرة مقتضبة عابرين الشطر الأوسط من شارع جيش التحرير مزاوجين بين العلم الوطني والعلم الفلسطيني وسط نقاشات جماعات منهم تحتدم من حين لآخر في عرض وجهات النظر حول خطاب بن صالح الأخير للأمة بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، وسبل الحوار التي دعا إليها الخطاب، وكيفية تنشيطه على المستوى المحلي والوطني مع الدعوة إلى الإسراع في تهيئة الميادين والأجواء لتنظيم انتخابات مع المناداة بالارتكاز إلى التطلعات الحرة التي دعا إليها الحراك الشعبي منذ بدايته.

* خص "الحراكيون" اليوم بسيدي بلعباس وتحت درجة حرارة فاقت الـ 40 شهداء الوطن الأبرار بتلاوة الفاتحة على أرواح من ضحوا بالنفس والنفيس لكي تعيش الجزائر في سلم وأمان بحكم تصادف الجمعة الـ 20 من الحراك الشعبي مع عيد الاستقلال، قبل أن تتعالى الأصوات للمطالبة بمحاسبة ما تبقى من رموز الفساد ممن لم تطلهم بعد أيادي العدالة تحسبا للزج بهم في سجن الحراش ووسط صيحات وأهازيج كانت قد دعت إلى ضرورة إطلاق سراح المجاهد المسجون لخضر بورقعة. وكانت مسيرة "الحراك العباسي" قد ارتأت هذه المرة التحول من ساحة أول نوفمبر صوب ساحة الشهداء أين تم تلاوة الفاتحة ومن بعدها النشيد الوطني قبل أن يفسح المجال للمطالبة برحيل ما تبقى من باءات وبتحويل "الأفالان" إلى المتحف مع الدفع بباقي أحزاب الموالاة إلى الرحيل عن الساحة السياسية بحكم فشلها في الوصول بالوطن إلى بر الأمان.

* خرج سكان ولاية الشلف بكثافة للمشاركة في المسيرة رقم 20 لتأكيد إصرارهم على ضرورة التغيير الحقيقي برحيل جميع رموز النظام الفاسد وإعادة بناء الدولة الجزائرية بسواعد أبنائها المخلصين عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة لتنظيمها وإعلان نتائجها، وردد الحراكيون الشلفاوة عدة شعارات منها "سلمية سلمية مسيرة خمسة جويلية"، "كل جمعة خارجين والعلامات مرفوعين وربي يحفظنا من العين" ماراناش خايفين في المسيرة رقم عشرين"، "أمانة الشهداء أوفياء لها"، "يا العصابة والفتوا غير التحواس راهم حلولكم لحباس"، ورغم الحرارة المرتفعة والتي تجاوزت 50 درجة تحت الظل إلا أن الشلفاوة خرجوا في المسيرة العشرين التي تزامنت مع ذكرى الاستقلال 57 المصادف للخامس جويلية، ورفعوا خارطة طريق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

* لم تمنع الحرارة الشديدة ظهيرة اليوم الجمعة بسعيدة المئات من المواطنين من مختلف الأعمار من التظاهر انطلاقا وعودة من والى ساحة الأمير عبد القار بوسط المدينة لتأكيد إصرارهم على مطلب إبعاد ما تبقى من رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي والتأسيس لدولة مدنية. وردد المتظاهرون هتافات "ما كاش انتخابات يا عصابات"، ما كاش انتخابات حتى يرحلوا الباءات"، سيستام ديقاج" و"دولة مدنية ماشي عسكرية".

* العاصمة الآن

* سار آلاف المواطنين في جمعة الاستقلال والشباب "جمعة الـ 20 من الحراك" بغليزان ورددت حناجر المتظاهرين شعارات مناهضة للكلمة التي ألقاها رئيس الدولة، المشاركون ردودو "الحكومة بركاي من اللعب المادة 7 السلطة للشعب، روحوا بعدونا لا بدوي لا بن صالح هذا الشعب هو الصالح، حرية حرية مطالبنا شرعية حرية حرية عصابة فرنسية.

* استعاد الحراك بميلة حجمه بشكل يوحي بعودة الروح من جديد الأوساط الشعبية، حيث شهدت المسيرة العشرون المصادفة لعيد الاستقلال مشاركة كبيرة للمتظاهرين، و انطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة سالكة نفس المسار من روضة الشهداء أين تم الترحم على الشهداء، ثم جاب المتظاهرون الشارع الرئيسي للمدينة قبل أن يحتشد الجموع أمام الحديقة العمومية الشهيد رشيد شعبوب. المتظاهرون رددوا شعارات عديدة أهمها : أطلقوا سراح المجاهد بورقعة، دولة مدنية ماشي عسكرية، بن صالح ديقاج، لا لحكم العصابات، لا لحكم العسكر، استقلال اليوم هو استقلال الحريات لا نريد انتخابات تنظمها العصابات.

* سيول من المواطنين تحدت حرارة الطقس والرطوبة العالية، قدمت من مختلف نواحي ولاية تيزي وزو وحتى من بومرداس في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، للمطالبة برحيل النظام الفاسد وكل رموزه وللتعبير عن رفضها انتخابات يشرف عليها بقايا النظام مطالبين بإطلاق سراح الحبوسين ظلما في مقدمتهم الشبان الذين رفعوا الراية الأمازيغية والمجاهد لخضر بورقعة رافعين صورهم ولافتات دونوا عليها مطالبهم.

* من قسنطينة .. جزائر الشهداء

* المتظاهرون يطالبون باطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة.

* كانت مسيرة الحراك في جمعته الـ 20 والتي تزامنت هذه المرة باحتفالية عيدي الاستقلال والشباب في البليدة ، قوية الحضور، رغم الحرارة و الرطوبة العالية، مع حضور صورة المجاهد المسجون لخضر بورقعة، رأس المسيرة، مزينة باشكال وأحجام مختلفة من الراية الوطنية، بشعارات تناسبت مع الذكرى 57 لاستقلالنا ، مثل " بن بولعيد باع الكيران من أجل الجزائر ، و أويحي باع الجزائر من أجل الكيران، والحرية للمجاهد لخضر بورقعة وحرروا مساجين الرأي، ومدنية مدنية ما شي عسكرية.

* انطلقت قبل قليل المسيرة في الجمعة العشرين من الحراك بتيبازة، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وتفعيل المادة 7 من الدستور لإعادة السلطة للشعب، وردد المتظاهرون في مسيرتهم عبر شوارع المدينة عبارات رافضة للحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مطالبين بتحرير الجزائر من بقايا العصابة منها "الجزائر أمانة حكموها الخونة " للدلالة على الفساد الذي عرفته البلاد في فترة حكم النظام البوتفليقي وأخرى مطالبة بفتح الطريق أمام الشرعية بتفعيل المادة 7 وإعادة السلطة للشعب.

* مواطنو البويرة في مظاهرة حاشدة مطالبين برحيل العصابة.

* من عنابة ..

* المجاهد لخضر بورقعة حاضر في مسيرة الشلف.

* مسيرة حاشدة في برج بوعريريج للمطالبة برحيل كل رموز النظام.

* الجمعة الـ 20 من المسيلة..بداية المسيرة بشعار: "ترحلوا قاع"

* انطلاق مسيرة الجمعة العشرون في باتنة عاصمة الأوراس في ذكرى الاستقلال 57، مطالبين برحيل الخونة.

* تسونامي بشري يجتاح قلب العاصمة، الكثير من المتظاهرين يطالبون باطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام،.. من بين الشعارات التي رفعت "نطالب بالتغيير الجذري للنظام" وضرورة التمسك بمبادئ الثورة التحريرية المجيدة، ضمان الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. ومصرون على "نريد التغيير وليس الترميم".

* انطلاق مسيرة الجمعة العشرين من الحراك في تيزي وزو.

* المتظاهرون ينطلقون في مسيرة من البريد المركزي صوب ساحة موريس أودان حاملين بن يوسف ملوك مفجر فضيحة المجاهدين المزيفين على الأكتاف.

* تزايد عدد المتظاهرين بالبريد المركزي.

* البريد المركزي.. "أطلقوا سراح بورقعة"

* عناصر الأمن توقف عددا من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي

* بداية تجمع المتظاهرين بأعداد كثيفة بالقرب من البريد المركزي.

يدرك اليوم الحراك جمعته العشرون التي تتزامن مع عيد الاستقلال والشباب، ما جعل الدعوات تتكاثر للمشاركة بكثافة من أجل الاحتفال باستقلال جديد، تابعوا معنا أحداث هذا اليوم.