أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، استقالته وإقالة الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بعد خروجه المفاجئ من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية أمام جنوب إفريقيا.

وقال أبو ريدة، الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ أوت 2016 على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء اتجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وأكد أن الجهاز الفني والإداري مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من الدور الثمن نهائي لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا .

وأكد الاتحاد المصري أن أبو ريدة، الذي يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، واللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر.