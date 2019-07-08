تجمع، أمس، العشرات من المواطنين أمام مدخل المجلس الشعبي الولائي لبرج بوعريريج، قبل انطلاق أشغال استئناف دورة المجلس العادية، حيث استقبل وفد السلطات المحلية بهتافات المطالبة بتوقيف الجلسة لكون اليوم مخصصا لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاويهم، وعبّر المواطنون عن سخطهم لاختيار يوم الاستقبال لعقد الدورة، خاصة وأن كل المسؤولين ملزمون بحضورها، بما في ذلك رؤساء الدوائر والبلديات. ويشكل المعنيون بمشكل السكن أكبر المحتجين. ويبقى السؤال: هل كان اختيار التوقيت عفويا، ناتجا عن سهو، أم لحاجة في نفس يعقوب؟