بررت حركة مجتمع السلم قرار مقاطعتها لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء. واعتبرت المجموعة البرلمانية لـ"حمس" في بيان لها اليوم الخميس أن "الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس الجديد هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة وانتخاب بوشارب ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه فلا يوجد أي مبرر لتغير المجموعة البرلمانية للحركة موقفها".

وأضاف البيان " تذكر المجموعة البرلمانية بأنها بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس"، معتبرة "أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سابقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري".

وحسب نفس البيان فإن الحركة فسرت ماحدث في المجلس الشعبي الوطني باعتباره "عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات".