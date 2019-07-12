وأشاد كاستانير في تغريدة نشرها صباح اليوم على "تويتر" بـ "الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية في باريس وباقي المناطق من أجل حفظ الأمن واحتواء التجاوزات"، مؤكدا أن الشرطة اعتقلت 43 شخصا.

يذكر أن الجماهير الجزائرية احتفلت في العديد من المدن الفرنسية مباشرة عقب تأهل الفريق الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع العديد من حوادث السرقة ونهب المحلات، إلى جانب حادث دهس تسبب فيه مشجع جزائري فقد السيطرة على سيارته عائلة بمدينة مونبلييه مساء الخميس، أثناء احتفاله بفوز الخضر، مما خلف مصرع امرأة (42 سنة) وجرح ابنتها ورضيعها.

ونقل الرضيع الذي تعرض لكدمات عديدة إلى مستشفى مجاور، فيما عانت الفتاة (17 سنة) من كسور مختلفة.

وأكد موقع "لوفيغارو" نقلا عن وكالة "فرانس برس" أن المشجع (21 سنة) كان يقود سيارته "بسرعة فائقة" في شارع لاموسون، وقد جرى احتجازه بعد الحادث.

وقال متحدث باسم فرع السلامة الإقليمية "DDSP" إن السلطات الفرنسية "تحاول حاليا كشف ملابسات هذه المأساة".

وفي سياق متصل، أكد موقع "bfmtv" تعرض متاجر في شارع الشانزيليزيه للسرقة أثناء احتفال المشجعين الجزائريين بانتصار منتخب "محاربو الصحراء" على فريق كوت ديفوار.

واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه الشهير هاتفين بشعارات تشجع المنتخب الوطني، الذي تأهل بعد فوزه بركلات الترجيح.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الفرنسية بصدد إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتفلين لتفريقهم.