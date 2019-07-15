ينتظر عضو بمجلس بلدية الراقوبة في سوق أهراس، من السلطات رفع تجميد عضويته بعد استفادته من قرار المجلس القضائي ببراءته من حيازة المخدرات. المنتخب الذي جمّدت عضويته من طرف والي الولاية بعد 24 ساعة من اتهامه، يتساءل ما إذا كانت السلطات ستستعمل نفس السرعة لرفع تجميد عضويته؟ أم سيطول به الانتظار تماما مثلما طال انتظار تجميد عضوية رئيس البلدية نفسه على خلفية إدانته بالحبس النافذ منذ سنة في قضايا فساد وتبديد أموال البناء الريفي والتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، أم ستواصل السلطات التمييز والمحاباة في استعمال المنجل عندما يتعلق الأمر بالمنتخبين؟