قررت الاتحادية التونسية لكرة القدم مقاطعة الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) المُقرر عقدها يوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء في بيان مقتضب نشر اليوم الثلاثاء أن "الاتحادية التونسية لكرة القدم قررت مقاطعة الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) المقررة بالقاهرة يوم 18 جويلية 2019، وبالتالي لن يحضرها أي ممثل عن الاتحاد التونسي، وقد تم إعلام (الكاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك".

وخلا البيان من أي إشارة للأسباب الكامنة وراء هذا القرار، فيما وصفت مصادر رياضية تونسية هذا القرار بأنه احتجاجي على خلفية أداء الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار مباراة المنتخب التونسي ونظيره السنغالي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا (مصر 2019)، والتي شهدت إلغاء ضربة جزاء للمنتخب التونسي بعد العودة إلى تقنية "الفار".

كما رجحت ذات المصادر أن يكون هذا القرار ردا على قرارات سابقة اتخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد عدد من الأندية التونسية خلال مشاركاتها في المسابقات الإفريقية، وخاصة تلك التي شملت النادي الصفاقسي خلال مباراته مع نهضة بركان المغربي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية والترجي الرياضي التونسي خلال مباراته مع الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا.