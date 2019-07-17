استبعد كاتب الدولة بوزارة الداخلية الفرنسة فكرة غلق الشانزيليزيه بمناسبة مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم التي ستجمع بين الجزائر و السنغال.

و صرح لورونس نونير بالمناسبة أن الشانزيليزيه سيبقى مفتوحا قبل،إبان و بعد مباراة نهائي "الكان"، الذي سيجمع بين الجزائر و السنغال يوم الجمعة على الساعة التاسعة مساءا.

كما طمأن كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية أنه ليس قلقا بشأن المباراة و أكد أن "إجراءات أمنية مهمة سيتم اتخاذها لإجهاض كل محاولة المساس بالنظام العمومي".