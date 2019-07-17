أكد بعض النشطاء والمدافعين عن البيئة في البليدة أن الحرائق التي اندلعت ولا تزال في قلب المحميات الطبيعية بالشريعة ومناطق أخرى بعمق الأطلس البليدي من تدبير وفعل فاعل، وأن المسؤولين عن هذه الحرائق يهدفون إلى حرق الغابات دون وعي أو حس بالمسؤولية، ولا يبالون بتخريب الطبيعة لأجل ربح المال فقط، وأن الظاهرة تطورت وزادت وباتت تتكرر، خصوصا في الأيام التي تسبق الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خاصة أنه لم يتبق إلا أيام قليلة لحلوله، وتزداد تجارة الفحم ويكثر الطلب عليه في هذا الوقت من السنة.