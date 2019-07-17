“إذا عُرف السبب بطل العجب”، مثل ينطبق على الزيارة التي قام بها نائب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بداية الأسبوع الجاري لولاية المسيلة، التي كان ظاهرها تنصيب المدير العام الجديد لمؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية، وباطنها لم يكن سوى حضور حفل زواج ابن أحد أعمدة النقابة المركزية في عهد المخلوع قسرا سيدي السعيد، الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل: هل تحولت “المملكة العاشورية” إلى زاوية للتبرك ونيل الدعم؟ إذ سبق لهذه الأخيرة أن استقبلت كلا من وزير الطاقة مصطفى قيطوني وأمين عام المركزية السابقين، في وقت لم يعد للزوايا الأهمية والنفوذ اللذين كانا لها قبل الحراك.