استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بالقاهرة (مصر) بمناسبة نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم الذي سيجمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي غدا الجمعة بملعب القاهرة الدولي (20:00 بتوقيت الجزائر).

وخلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري رفقة نظيره الجزائري صبري بوقادوم إلى جانب سفير الجزائر بمصر نذير العرباوي، هنأ الرئيس المصري نظيره الجزائري على تأهل المنتخب الجزائري "الباهر" إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها مصر منذ 21 جوان الفارط.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية فقد أعرب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن "شكره العميق وامتنانه البالغ لما بذلته مصر بكافة مؤسساتها وعلى تقديمها التسهيلات اللازمة والتعاون الكبير مع الجماهير الجزائرية في ظل تنظيم محكم لكأس أمم إفريقيا".

كما أبدى الطرفان ارتياحهما الكبير حول الطبيعة المتميزة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمتجذرة في تاريخ النضال المشترك يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

وقد تم استعراض ايضا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل ترقية التضامن العربي لمواجهة التحديات الراهنة.

وكان رئيس الدولة قد حل صباح اليوم الخميس بالقاهرة في زيارة إلى جمهورية مصر العربية بمناسبة نهائي كأس إفريقيا للأمم 2019.