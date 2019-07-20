تفاجأ من حضر أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لتيبازة، المخصصة للمصادقة على قانون الميزانية الإضافية لسنة 2019، بالرد العنيف لرئيس دائرة شرقية كبرى بالولاية وهو يجيب عن سؤال صحفية من الإذاعة الجهوية لتيبازة حول انشغال لمواطني بلديات الدائرة نقلته له، يتعلق بعدم استقبالهم والسماع لانشغالاتهم، حيث فاجأها بالقول “قوليلهم يدزوا معاهم”، وهي العبارة التي كررها ثلاث مرات، ليضيف “أو زيدي قوليلهم يروحوا يشكوا لمن حبوا”. بعض من سمع كلام رئيس الدائرة علق على ما حدث مستنكرا “هل خرج الشعب في حراك حتى يتسلط هؤلاء في مناصبهم؟!”، فيما رد آخرون ممن استغربوا ردة فعل هذا المسؤول المحلي أمام صحفية الإذاعة “يروحو ڤاع يتناحو ڤاع”. وما كان على الصحفية التي هالها الأمر سوى استنكار ما حدث من هذا المسؤول المحلي الذي أعطى صورة سيئة عن إدارته، متوعدة بإبلاغ المواطنين بما طلبه منها رئيس الدائرة ولسان حالها يقول “يداك أوكتا وفوك نفخ”.