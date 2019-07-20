قرر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت إسداء أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم، عقب تتويج "الخضر" بلقب كأس أمم إفريقيا مصر-2019 سهرة أمس الجمعة بالقاهرة في النهائي على حساب السنغال (1-0).

وقال بن صالح في كلمة ألقاها أمام أعضاء الفريق الوطني الذين استقبلهم بقصر الشعب (الجزائر) : "إننا بهذه المناسبة، و إذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، نقدر العناء و المشاق التي تحملتموها بصبر و اعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني اعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية. ويعد هذا التكريم استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة انجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة".

وأضاف رئيس الدولة قائلا: "منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة خلال الدورة الثانية والثلاثين لكأس أمم إفريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج. ومنذ أن باشرتم هذه المنافسة الرياضية القارية الهامة، توسم فيكم الشعب الجزائري التألق، ولأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية".