تلقى نجوم المنتخب الجزائري المتوّج مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية 2019، العديد من العروض للعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة بعد تألقهم في البطولة القارية.

وذكر أحد التقارير أن نادي الترجي التونسي حدد سعر نجمه الجزائري يوسف بلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للأندية الراغبة بضمه بـ 30 مليون أورو.

وهذا السعر هو تقريبا أربعة أضعاف السعر الذي ذكره تقرير آخر كشرط للتخلي عن بلايلي قبل أيام من تتويج المنتخب الجزائري باللقب القاري (8 مليون دولار).

ولا شك في أن تألق لاعبي المنتخب الجزائري خلال البطولة الإفريقية سينعكس إيجابا على قيمتهم السوقية.