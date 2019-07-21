أعلنت شركة طاسيلي للطيران اليوم الاحد أنها أنهت عملية إرجاع المناصرين الجزائريين من القاهرة (مصر) إلى الجزائر العاصمة وقسنطينة وباتنة.



وجاء في بيان للشركة ان "عملية ارجاع المناصرين إلى الجزائر قد تمت على مستوى ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وقسنطينة".



وأضاف ذات المصدر أن "آخر رحلة بصدد الإقلاع من القاهرة نحو الأغواط وهو آخر توصيل بُرمجَ صباح اليوم الأحد 21 جويلية 2019".



وذكر "طيران الطاسيلي" أنه ساهم في المجهود الوطني بهدف ضمان نقل المشجعين الجزائريين إلى مصر لدعم المنتخب الوطني في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 وذلك من خلال توفير "08 رحلات ذهابا انطلاقا من الجزائر العاصمة وباتنة وقسنطينة والأغواط و 8 رحلات أخرى إيابا".



من جهة أخرى أشارت الشركة إلى أن 3 طائرات قد انتظرت لمدة تفوق 5 ساعات في مدرج المطار خلال ليلة السبت إلى الأحد من أجل ضمان عودة المناصرين الجزائريين".