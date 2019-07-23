يشتكي عدد من أساتذة التعليم المتوسط مما اعتبروه تعسفا من طرف مديري المؤسسات التربوية في تنقيطهم فيما يعرف بالنقطة الإدارية، بعد أن خرجوا دون منصب، حيث تم تنقيطهم بأضعف نقطة وهي 10.5، فيما تم تنقيط زملاء لهم في نفس الوضعية بنقاط أعلى وهو ما سمح لهم بالمحافظة على مناصبهم. من جانب آخر، عبر أساتذة التعليم الابتدائي عن الضبابية في نتائج الحركة عبر عدم إظهار التنقيط الخاص بالموظفين ورغباتهم، إضافة إلى احتساب شهادة الماستر في التوظيف بثلاث نقاط وأيضا نقطة التفتيش التي كانت غير عادلة والتي منحت لأساتذة على حساب آخرين، ما حرمهم من تكافؤ الفرص.