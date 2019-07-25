خرجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الخميس عن صمتها، وردت على الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن اعتزام رئيس "الفاف" خير الدين زطشي تقديم استقالته.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لـ"الفاف" : "تتابع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الأيام الأخيرة بغضب وأسف شديدين، الحملة الشرسة التي تهدف لإفساد فرحة الجزائريين وإحباط معنويات المواطنين، بعد تتويج الجزائر باللقب الإفريقي بمصر، وذلك بإعلانها استقالة رئيسها خير الدين زطشي".

وأضاف البيان "هذا الأخير وأعضاء المكتب الفدرالي، وعلى خلاف الأخبار التي نشرت هنا وهناك، من قبل وسائل الإعلام المختلفة، حول الاستقالة المزعومة لزطشي، يمارس مهامه حتى هذه الساعة بصفة عادية على مستوى الاتحادية".

وتابع بيان الاتحادية "تحتاج كرة القدم الجزائرية إلى الهدوء حتى تتمكن جميع القوى الحية التي تتكون منها من البناء على هذا الانجاز التاريخي، وذلك لضمان نجاحات أخرى في المستقبل ... وهو نفس الأمر للمنتخب الوطني الذي يحتاج إلى الدعم الثابت تحسبا للتحديات المقبلة".