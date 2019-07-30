أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع إدريسا غاي لاعب وسط إيفرتون لمدة أربع سنوات.

وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عاما إلى إيفرتون قادما من أستون فيلا في 2016 وشارك في 108 مباريات مع النادي الواقع في منطقة مرسيسايد. وأمضى خمسة أعوام في ليل قبل انتقاله لإنجلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس مع النادي الفرنسي في 2011.

وقال غاي في بيان بموقع باريس سان جيرمان على الإنترنت "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان. أردت إعطاء دفعة لمسيرتي، وهو واحد من أكبر المشروعات الرياضية الطموحة في أوروبا".