دخل البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأسبق، على خط المنافسة مع الفرنسي رولان بلان لتعويض الفرنسي الآخر، هيرفي رونار، لقيادة العارضة الفنية للمنتخب المغربي لكرة القدم.

و أفادت مصادر صحفية أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد حسم ملامح المدرب المقبل ل"أسود الأطلس"، أولها أن يكون مدربا أجنبيا، مستبعدا عودة مدرب مغربي لهذا المنصب الذي كان بادو الزاكي آخر من تقلده قبل 4 سنوات.

و استقال رونار من منصبه بعد إخفاق زملاء المدافع مهدي بن عطية في تخطي الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر التي توجت بها الجزائر، ليتولى بعدها زمام العارضة الفنية للمنتخب السعودي.

و ازدادت حظوظ خليلوزيتش في الاقتراب من منتخب "اسود الأطلس" بعد قرب فسخ عقده مع نادي نانت الفرنسي مؤخرا, لينافس وبقوة الفرنسي رولان بلان الأقرب هو الآخر لتولي هذا المنصب.

و أكد المصدر الصحفي أن تجربة المدرب الفرانكو-بوسني الإفريقية وإشرافه على الجزائر في مونديال البرازيل 2014, تعزز من فرصه وتقويها ليكون منافسا قويا لتدريب المنتخب المغربي, بالإضافة إلى تجربته الموفقة بالمغرب بقيادة نادي الرجاء البيضاوي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.