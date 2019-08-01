أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن لجنته التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة وذلك في بيان رسمي، لمناقشة أزمة لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"بإلغاء إعادة المباراة بكافة تفاصيلها.

ونشرت صفحة فريق الترجي التونسي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أكدت فيها تتويجها بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية التي فسرته لمصلحتها.