كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي الهلال، في التعاقد مع عدلان قديورة، نجم منتخب الجزائر، المحترف في صفوف نوتنغهام فورست الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "Competition" الإليكترونية، أن محادثات سرية جرت بين ممثلي الهلال، ووكلاء لاعب الوسط للخضر، المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وأضاف التقرير أن نجوم الجزائر أصبحوا مطلوبين من قبل الأندية السعودية، في ظل احتراف الثنائي رايس مبولحي وجمال بالعمري في الاتفاق والشباب، فضلًا عن انتقال مهدي تاهرات، إلى صفوف أبها في الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن قديورة شارك في 28 مباراة بموسم 2018-19، برفقة نوتنغهام فورست، وأحرز هدفين وصنع هدفين.