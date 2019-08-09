تغلب ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم، اتحاد الجزائر، على نادي سونيداب من النيجر، بنتيجة (2-1)، لحساب ذهاب الدور التمهيدي للمنافسة جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بنيامي.

وافتتح أمادو سابو باب التسجيل في الدقيقة (14) من ضربة جزاء لصالح سونيداب، قبل أن يقلب بطل الجزائر الطاولة في الشوط الثاني بواسطة زكريا بن شاعة صاحبي الهدفين في الدقيقتين (51 و59).

بهذا الفوز، قطعت تشكيلة المدرب بلال دزيري خطوة حاسمة للتأهل للدور المقبل، حيث ستخوض مباراة الإياب يوم 23 أوت الجاري بملعب 5 جويلية (الجزائر).