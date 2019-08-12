كشف خبراء النقاب عن انخفاض مستوى مياه البحر الميت، إلى 34 مترا، دون مستوى سطح البحر، مسجلًا بذلك أدنى مستوياته في التاريخ.

وحذر الخبراء من خطورة انخفاض مستوى مياه البحر الميت، وهو ما قد يشكل خطراً على وجوده ومحيطه.

ويذكر أن مساحات رملية كبيرة واسعة على شاطئ البحر كانت تغمرها المياه في السابق، لكنها الآن أصبحت جافة.

والمطاعم التي كانت تطل على البحر مباشرة، أصبحت بعيدة عنه وخلت من الزوار، وبدأت حفر كبيرة في الظهور بالسنوات الأخيرة بالبحر الميت، وتسبب هذه الحفر في تسرب كميات إضافية من مياه البحر، ويرجع خبراء هذه الحفر إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة.

ويعتبر البحر الميت أعمق نقطة على وجه الأرض، وقد شهد تدنيًا لمستواه عام 1980. واليوم تفاقم الوضع مع تراجع مستوى المياه بنسبة ثلاثين مترًا إضافيًا.

وارجع خبر سبب التراجع في منسوب مياه البحر الميت إلى عوامل بشرية وطبيعية، مثل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب في الجنوب مما قلل من موارد البحر المائية التي تصب فيه.