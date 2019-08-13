أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن قدوم الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش من إنتر ميلان الإيطالي بعقد إعارة لمدة عام واحد.

وقال المدير الرياضي للفريق البافاري حسن صالح حميديتش "إنه سوف يساعدنا، لديه أسلوب جيد، مرن في الهجوم أنا متأكد أن إيفان سينسجم بسرعة لأنه يعرف البوندسليغا ومدربنا نيكو كوفاتش، ولديه تجربة دولية واسعة".

وكان اللاعب الذي حقق المركز الثاني مع بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا قد خاض تجربة احترافية في بوروسيا دورتموند بين عامي 2011 و2013، وأخرى في فولفسبورغ بين عامي 2013 و2015.

وقال اللاعب البالغ من العمر (30 عاماً) إنه سعيد بالعودة إلى ألمانيا "أحد أكبر الأندية في أوروبا"، مضيفاً بعد أن وقع عقده مساء الإثنين "نريد الأستمرار في الهجوم ليس فقط في الدوري المحلي والكأس بل في دوري أبطال أوروبا".