أعلن نادي الغرافة القطري أن الدولي الجزائري، عدلان قديورة، لاعب وسط ميدان نوتنغهام فوريست الإنجليزي، سيصل العاصمة الدوحة اليوم الأربعاء لإجراء الفحوصات الطبية من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق.

وذكر الحساب الرسمي للغرافة على "تويتر" أن "الدولي الجزائري عدلان قديورة يصل الدوحة عصر اليوم الأربعاء لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام للنادي".

وبهذا يصبح قديورة ثاني لاعب جزائري ينضم إلى صفوف الغرافة، بعد سفيان هني الذي التحق مؤخرا بالفريق قادما من سبرتاك موسكو الروسي.

وساهم قديورة (33 سنة / 50 مباراة دولية) بشكل كبير في تتويج المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا للأمم 2019 التي جرت بمصر.

وبدأ "الدبابة" مشواره الاحترافي بفرنسا قبل انتقاله إلى بلجيكا ثم إنجلترا من بوابة ولفرهامبتون واندررز، ليتقمص بعدها ألوان نوتنغهام فوريست وكريستال بالاس وواتفورد وميدلزبره.

وسيكون قديورة المحترف الجزائري السادس في بطولة "النجوم" القطرية، إلى جانب سفيان هني (الغرافة) وبغداد بونجاح (السد) وياسين براهيمي (الريان) ونذير بلحاج (السيلية) ومحمد بن يطو (الوكرة).